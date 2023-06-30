Лавров раскрыл следующую военную цель Запада

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Сергей Лавров заявил, что Китай станет следующей военной целью Запада
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны стремятся к тому, чтобы не допустить подъема РФ в качестве самостоятельного центра многополярного мироустройства. Об этом он сообщил в рамках пресс-конференции.
По его словам, именно из-за этой цели государствам Запада пришлось развязать конфликт «руками нацистского режима», который оказался направлен на Россию. Он также выразил уверенность в том, что следующей целью Запада окажется Китай.
Кроме того, он отметил, что главная цель противника заключается в том, чтобы не позволить укреплять ряды своих единомышленников, а также помешать процессу расширения БРИКС.
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По его словам, именно из-за этой цели государствам Запада пришлось развязать конфликт «руками нацистского режима», который оказался направлен на Россию. Он также выразил уверенность в том, что следующей целью Запада окажется Китай.
«Уже объявлено, что следующая в списке Китайская Народная Республика, которая в доктринальных документах НАТО обозначена как главный долгосрочный вызов гегемонии «золотого миллиарда», - рассказал Лавров.
Кроме того, он отметил, что главная цель противника заключается в том, чтобы не позволить укреплять ряды своих единомышленников, а также помешать процессу расширения БРИКС.
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Татьяна Лаврова