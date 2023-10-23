Лавров рассказал, как можно решить ближневосточный конфликт

Фото: istockphoto.com/Racide
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решить ближневосточный конфликт можно лишь общими усилиями.
«Действовать нужно коллективно, а не односторонне. Односторонние посреднические усилия здесь едва ли помогут», — приводит РИА Новости слова Лаврова.
Он отметил, что для решения такого кризиса необходим и потенциал стран региона, и Евросоюз, и даже США.
Читайте также:
Лавров примет участие в заседании формата «3 3» в Тегеране
«Прожженный цинизм»: Лавров ответил Киеву о выгоде РФ в конфликте Израиля
Лавров заявил, что Украина уже многим надоела в Европе
Мелисса Тимофеева