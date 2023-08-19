Лавров рассказал о падающем желании Запада восстанавливать Украину

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Чем дольше продолжается военное противостояние на Украине, тем менее вероятно, что западные инвесторы захотят участвовать в восстановлении страны после конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для журнала «Международная жизнь».
«Если взглянуть на перспективы, будущее выглядит мрачно для властей Киева и их наставников. Чем дольше продолжаются вооруженные стычки, тем менее склонны западные инвесторы участвовать в восстановлении Украины после конфликта. Их уверенность в военных успехах Украины и даже в ее выживании в любых формах и границах становится все слабее. Не говоря уже о том, что сомнительна способность Киева обслуживать свой государственный долг», — сказал Лавров.По его мнению, несостоятельность в возврате кредитов неизбежно повлечет за собой дополнительную нагрузку на налогоплательщиков в западных странах, способствует росту инфляции и снижению уровня жизни.
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Артем Кузьмин