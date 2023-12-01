Лавров рассказал об отношении Зеленского к жителям освобожденных территорий

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Президент Украины Владимир Зеленский за людей не считает жителей освобожденных территорий и не скрывает этого. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, сообщают РИА Новости.
Лавров рассказал, как в интервью украинский президент на вопрос об отношении к населению Донбасса, Херсонской и Запорожской областей задал ответный вопрос.
«А вы их людьми называете?» — спросил у интервьюера Зеленский.
Кроме того, дипломат заявил, что Киев не хочет начинать переговоры с Москвой.
«До сих пор мы не видим каких-либо сигналов ни со стороны Киева, ни со стороны его хозяев о том, что они готовы перейти к политическому процессу», — рассказал министр иностранных дел РФ.Ранее Лавров объяснил, почему Блинкен и Боррель рано покинули СМИД ОБСЕ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак