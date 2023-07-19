Лавров: РФ не может отказаться от целей, которые были объявлены в рамках СВО

Фото: сайт Кремля
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не откажется от целей, которые были объявлены в рамках проведения военной спецоперации.
Об этом министр сообщил в ходе встречи руководителями российских некоммерческих организаций.
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Россия знает, за что она борется. Он также указал на то, что западные страны каждый день обсуждают наступление Украины и сложности, которые создает Россия для ВСУ.
Ранее Лавров прокомментировал передачу ВСУ истребителей F-16. Он заявил, что поставки боевых самолетов будут рассматриваться Россией как ядерная угроза со стороны Запада.
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Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Россия знает, за что она борется. Он также указал на то, что западные страны каждый день обсуждают наступление Украины и сложности, которые создает Россия для ВСУ.
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Анастасия Крестьянова