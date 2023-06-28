Лавров: РФ не примет обвинения в разрушении системы стабильности

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Сергей Лавров заявил, что Россия не примет обвинения в разрушении стратегической стабильности
Российская сторона не принимает обвинения в том, что РФ разрушила систему стратегической стабильности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире «Первого канала».
Ранее «Радио 1» сообщало, что, по мнению Лаврова, позиция США о невмешательстве во внутренние дела РФ в вопросе попытки мятежа выглядит явным лукавством.
«Я не могу принять обвинения в том, что мы разрушили систему стратегической стабильности», - подчеркнул Лавров.
Татьяна Лаврова