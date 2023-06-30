Лавров: Россия эвакуировала украинских детей из зоны конфликта

Фото: kremlin.ru
Украинских детей вывезли из зоны конфликта и устроили в семьи россиян
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как Россия вывезла из зоны конфликта более 300 украинских детей в безопасные регионы, сообщает «РИА Новости».
«Речь шла исключительно об эвакуации несовершеннолетних в безопасные районы из зоны конфликта. Этих детей регулярно показывают в репортажах на нашем телевидении, они отдыхают в летних лагерях, высказывают свои оценки, свое мнение, рассказывают о том, как они себя чувствуют», - прокомментировал ситуацию Лавров.
По словам министра, около 300 детей временно приняли российские семьи. Такая форма решения проблемы была выбрана для случая, при котором могут объявиться родители несовершеннолетних.
Лавров также отметил, что Россия всегда была готова предоставить ООН официальные данные о том, сколько беженцев и детей с Украины мы приняли за время конфликта.
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«Речь шла исключительно об эвакуации несовершеннолетних в безопасные районы из зоны конфликта. Этих детей регулярно показывают в репортажах на нашем телевидении, они отдыхают в летних лагерях, высказывают свои оценки, свое мнение, рассказывают о том, как они себя чувствуют», - прокомментировал ситуацию Лавров.
Лавров также отметил, что Россия всегда была готова предоставить ООН официальные данные о том, сколько беженцев и детей с Украины мы приняли за время конфликта.
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Евгения Парфентьева