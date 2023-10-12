Лавров: Россия и Турция должны объединиться в борьбе с фейками в СМИ

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Россия и Турция должны совместно бороться с фейками от недоброжелателей в медиапространстве. Об этом в рамках круглого стола «Россия-Турция: роль медиа в укреплении сотрудничества», который проходит в Москве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он отметил, что в настоящее время перед странами стоит серьёзная задача – бороться с распространением ложной информации в СМИ, а также производить работу по устранению негативных последствий в случае её проникновения.
Лавров заявил, что Россия будет помогать аккредитованным в России журналистам из Турции. Он выразил надежду, что и с обратной стороны будут приняты такие же меры.
В заключение глава МИД РФ отметил, что в нынешней нестабильной мировой обстановке сохранение правдивого и благоприятного информационного фона Турции и России наиболее актуально.
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Лавров заявил, что Россия будет помогать аккредитованным в России журналистам из Турции. Он выразил надежду, что и с обратной стороны будут приняты такие же меры.
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Анастасия Чинкова