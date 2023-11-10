Лавров: Россия нацелена на укрепления сотрудничества в БРИКС

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Россия, в качестве председателя БРИКС, нацелена на всестороннее укрепление сотрудничества, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в обращении к участникам форума.
«В следующем году председательство в БРИКС переходит к Российской Федерации. Мы нацелены, на продуктивную энергичную работу по укреплению стратегического партнерства по всем направлениям», - прокомментировал ситуацию Лавров.
Министр также подчеркнул, что все мы сейчас живём в исторический период - на наших глазах происходит капитальное переустройство мира, направленное на преобладание многополярного, справедливого мироустройства.
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