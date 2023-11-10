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Лавров: Россия нацелена на укрепления сотрудничества в БРИКС

10 ноября 2023, 15:01
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Россия, в качестве председателя БРИКС, нацелена на всестороннее укрепление сотрудничества, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в обращении к участникам форума.
«В следующем году председательство в БРИКС переходит к Российской Федерации. Мы нацелены, на продуктивную энергичную работу по укреплению стратегического партнерства по всем направлениям», - прокомментировал ситуацию Лавров.

Министр также подчеркнул, что все мы сейчас живём в исторический период - на наших глазах происходит капитальное переустройство мира, направленное на преобладание многополярного, справедливого мироустройства.


Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что с 1 января 2024 года к БРИКС присоединятся еще шесть стран-участниц, при этом, многие сейчас ожидают приглашения в союз.

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#министр
#сергей лавров
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#россия
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Посол России ответил на обвинения Франции по инциденту со звездами Давида
Посол РФ назвал обвинения Парижа по инциденту со звездами Давида возмутительными
10 ноября 2023, 15:25

Фото: iStock/andriano_cz

Посол РФ во Франции Алексей Мешков сообщил, что заявления МИД Франции о «вмешательстве» РФ в связи с инцидентом со звездами Давида в Париже возмутительны и направлены на ухудшение отношений Москвы и Парижа. Об этом Мешков сообщил журналистам в Париже после церемонии возложения венка к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса, воевавшим во Франции во время Первой мировой войны.
По словам посла, власти Франции не обращались к посольству за разъяснениями. Мешков подчеркнул, что Россия ждет досконального расследования. В посольстве также осудили «безосновательные попытки Парижа выискивать «российский след»» в событиях, которые не имеют к нашей стране никакого отношения.

Напомним, министерство иностранных дел Франции обвинило РФ во вмешательстве во внутренние дела государства, а создании напряженности из-за публикации порталом RRN фотографий зданий со звездами Давида в Париже.

Данный инцидент с обвинениями в сторону России является не первым. Ранее французская разведка обвинила российские СМИ в том, что они повлияли на «психоз» жителей из-за распространения постельных клопов

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#россия
#сми
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#рф
#разведка
#франция
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США намерены использовать дополненную реальность для обучения солдат ВСУ
10 ноября 2023, 14:40

Фото: istockphoto.com/EvgeniyShkolenko

Министерство обороны США намерено собрать информацию о технологиях дополненной реальности, чтобы затем применить её в обучении украинских военных специалистов.
При этом, отмечается, что технологии должны быть рассчитаны и для тех специалистов, кто не владеет английским языком.

«Канцелярия помощника министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению ищет эффективные инновации в области дополненной реальности, которые могут оказаться полезными в обучении украинских специалистов по техническому обслуживанию, осуществляющих деятельность в полевых условиях», — приводит RT текст соответствующего документа.

В то же время лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич предположил, что, хотя сейчас с западным финансированием у Украины всё более или менее нормально, но после Нового года может наступить кризис. В беседе с «Царьградом» он отметил, что это подтверждается заявлениями политиков США и Европы, а также западными аналитиками, которые считают, что дальнейшая помощь Киеву в будущем может утратить смысл.

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#сша
#инновации
#технологии
#военные
#украина
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В офисе Зеленского рассказали о планах по увольнению Залужного
Ермак заявил, что не располагает информацией о планах замены Залужного
10 ноября 2023, 14:38

Фото: iStock/Silent_GOS

В офисе украинского лидера Владимира Зеленского заявили об отсутствии разговоров об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, об этом сообщил глава офиса Андрей Ермак, в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук.
«Я не слышал об этом. У меня нет такой информации», - прокомментировал ситуацию Ермак. 

Напомним, слухи о возможном смещении с должности главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного начались на прошлой неделе, после выхода скандального интервью для британского журнала The Economist. В нём Залужный поставил под сомнение положительный исход украинского контрнаступления, чем ужасно сильно разозлил Зеленского.

К тому же, после этого интервью ​погиб (или был убит, следствие устанавливает детали трагедии) помощник Залужного Геннадий Частяков. 6 ноября он скончался от взрыва подарочной гранаты у себя дома.

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#владимир зеленский
#всу
#увольнение
#украина
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Трамп назвал «ядерное потепление» при Байдене главной мировой угрозой
Трамп: «ядерное потепление» при Джо Байдене грозит третьей мировой войной
10 ноября 2023, 14:16

Фото: istock / Стрингер

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что при нынешнем президенте Содеянных Штатов Джо Бадене главная угроза в мире является не глобальное потепление, а «ядерное потепление», которое может обернуться третьей мировой войной. Такое заявление он сделал в ходе интервью телеканалу Univision.

Бывший американский президент заявил, что сейчас в США некомпетентный лидер, который не может найти лестницу, чтобы уйти со сцены, а также не может связать несколько слов в предложение, но при этом имеет дело и с главой России Владимиром Путиным и с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

«Главная угроза сейчас — это ядерное оружие. И ключевым переговорщиком у нас выступает человек, который даже не знает, что такое ядерное оружие. Можно закончить третьей мировой войной... Угроза заключается не в глобальном потеплении, а в ядерном потеплении.», — заявил Трамп, критикуя Байдена.
Бывший американский лидер заявил, что это единственная главная угроза для всего мира. Ранее сообщалось, что сын Дональда Трампа заявил, что никто из простых американцев не поддерживает продолжение помощи Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#президент
#дональд трамп
#заявление
#лидер
#ядерное джозеф байден
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Путин на совещании с Совбезом предложил обсудить информационную безопасность
10 ноября 2023, 14:00

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России предложил обсудить повышение эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности страны.
Глава российского государства предложил выступить с докладом директору Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимиру Селину. В ходе совещания Путин отметил, что вопрос обеспечения информационной безопасности в государстве является очень важным.

Напомним, сегодня, 10 ноября, в Ново-Огарево проходит совещание российского лидера с постоянными членами Совбеза России. По информации пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, также будет проведен ряд непубличных рабочих встреч.

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#кремль
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#всу
#путин
#рф
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Зеленский от отчаянья продолжает говорить о контрнаступлении ВСУ
Рогов: Зеленский говорит о продолжении наступления ВСУ от отчаянья
10 ноября 2023, 13:29

Фото: iStock/JARAMA

Президент Украины говорит о продолжении контрнаступления ВСУ от собственного отчаянья. Так считает глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
Накануне Зеленский заявил, что Украина продолжит наступление в 2023 и 2024 годах, несмотря на трудности с нынешним контрнаступлением. Он отметил, что у ВСУ уже есть конкретная тактика действий. Так, по словам Зеленского, на Украине уже поставлены цели предстоящих наступлений, обозначены конкретные направления, включая определённые населённые пункты.

«Зеленскому не стоит говорить про 2024 год, ему бы еще 2023-й прожить. Он сейчас в отчаянье и загнан в угол. На Украине назревает серьезный политический кризис, в котором Зеленского никто кроме британских служб и небольшой кучки подельников не поддержит», - цитирует РИА Новости Рогова.

Он добавил, что Запад постепенно берет курс на уменьшение оказания финансовой поддержки киевским властям.

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#украина
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#всу
#зеленский
#запад
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В Венгрии заявили, что Украина не подписала мирный договор по указанию США
Орбан: в 2022 году Украина не подписала мирный договор по велению США
10 ноября 2023, 12:56

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов

Венгрия из собственных дипломатических и разведывательных источников знает, что в марте 2022 года в Стамбуле Украина не стала подписывать мирное соглашение с Москвой по указу США. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
Напомним, ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил о присутствии доказательств вмешательства Америки в мирные переговоры РФ и Украины с целью их прекращения.

«Мы тоже знаем из разных отчетов и разведывательных источников, что действительно в 2022 году в Стамбуле, где проходили закрытые переговоры, по сути было соглашение, которое - как гласит дипломатическая сплетня - украинцы не подписали по указанию США», - заявил Орбан.

При этом член палаты представителей Соединенных Штатов Уоррен Дэвидсон посчитал досадным вмешательство США в переговоры РФ и Украины в 2022 году.

Последние очные переговоры российской и украинской сторон состоялись во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта 2022 года. В мае того же года Владимир Мединский сообщил о приостановке переговорного процесса.

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#сша
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#переговоры
#венгрия
#украина
#россия
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В Венгрии заявили о неготовности Украины к переговорам о членстве в Евросоюзе
Орбан: Украина не готова к переговорам о членстве в Евросоюзе
10 ноября 2023, 12:30

Фото: iStock/rarrarorro

Украина «во всех отношениях» не готова к началу переговоров о членстве в Евросоюзе. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступая в эфире радио Kossuth.
Он также обозначил четкую венгерскую позицию, согласно которой начинать переговоры о членстве Украины в ЕС нельзя.

При этом Орбан напомнил, что Евросоюз задолжал Венгрии около пяти миллиардов евро. Однако уточнил, что Будапешт не связывает этот вопрос с украинской проблематикой. По его словам, эти две темы нужно решать отдельно.

«Я хотел бы очень четко подчеркнуть, что несогласие Венгрии на начало переговоров о членстве Украины в ЕС — это не предмет торга. Нельзя связывать это с какими-либо денежными вопросами. Что должны, надо отдать», — уточнил Орбан.

Ранее Орбан заявлял, что амбициозный план Европы по Украине, инициаторы которого надеялись нанести поражение РФ путем финансирования Киева, оказался провальным.

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#евросоюз
#переговоры
#венгрия
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Путин назначил нового посла РФ в Пакистане
10 ноября 2023, 12:13

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Президент России Владимир Путин освободил Данилу Ганича от обязанностей посла РФ в Пакистане.
РИА Новости сообщает, что на этот пост назначен Альберт Хорев. Указы опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Освободить Ганича Данилу Викторовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Исламской Республике Пакистан», —сообщается в документе.
Ганич был главой дипмиссию с апреля 2019 года.

Ранее сообщалось, что Пакистан планирует прекратить покупать российскую нефть за доллары. Об этом в рамках Российской энергетической недели сообщил министр энергетики страны Мухаммад Али. По его словам, в настоящее время идёт процесс обсуждения возможной смены валюты для оплаты российской нефти, поступающей в Пакистан. Пока точно неизвестно, за какие деньги будет производиться покупка.

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