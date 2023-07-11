Лавров: Россия предпринимает адекватные шаги в ответ на возможное расширение НАТО

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва предпринимает адекватные и заблаговременные шаги в ответ на возможность расширения Североатлантического альянса.
Он пояснил, что альянс намерен развернуть инфраструктуру НАТО возле российских границ. Однако, заверил, что Россия знает какие меры нужно предпринять для обеспечения безопасности своего государства.
Он также сообщил, что Москву поразило то, с какой скоростью Финляндия и Швеций отказались от нейтральной позиции ради вступления в НАТО.
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«Шаги мы предпринимаем адекватные, и смею вас заверить, заблаговременные», - заявил министр.
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Анастасия Крестьянова