Лавров: Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь

Фото: kremlin.ru
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить боевые действия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
Сергей Лавров отметил, что Россия будет готова эвакуировать из Палестины и Израиля тех, кто пожелает уехать.
Он также заявил, что Россия и ЛАГ (Лига арабских государств) заявили о неприемлемости любого насилия, взятия в заложники женщин и детей в зоне палестино-израильского конфликта.
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Сергей Лавров отметил, что Россия будет готова эвакуировать из Палестины и Израиля тех, кто пожелает уехать.
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Евгения Парфентьева