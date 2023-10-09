Лавров: Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь

Кремль ориентируется на слова Президента РФ Владимира Путина о необходимости проведения выборов во время проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря об идее главы Чеченской республики Рамзана Кадырова об отказе от выборной кампании из-за СВО, его слова передает ТАСС.