Лавров с трибуны ООН назвал Запад «империей лжи»

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад сегодня — это «империя лжи» из-за своей тотальной недоговороспособности и привычки нарушать обещания. Об этом Лавров сообщил в ходе выступления на Генассамблее ООН.
Напомним, в ходе выступления на Генассамблее ООН Сергей Лавров назвал эгоизмом попытки Запада «украинизировать» повестку международных встреч, отодвигая на задний план другие мировые конфликты.
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