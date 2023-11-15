Лавров: США воспринимают любую инициативу РФ как враждебную

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США воспринимают любую инициативу со стороны РФ как акт враждебности.
В частности, по его словам, так было с резолюцией России по конфликту в секторе Газа, которая призывала стороны к прекращению огня. Лавров заявил, что эта резолюция была отвергнута в Совбезе ООН дважды.
До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в историческом аспекте создание независимого суверенного палестинского государство неизбежно.
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«Всё, что исходит от России, воспринимается как акт враждебности, как враждебная инициатива. Но, по существу, в практическом отношении Вашингтон не хочет связывать руки Израилю», — отметил в интервью с RT Лавров.
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Мелисса Тимофеева