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Лавров: У РФ есть данные, указывающие на попытки взорвать газопровод «Турецкий поток»

08 сентября 2023, 14:42
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Москва имеет в распоряжение некоторые данные, согласно которым есть попытки взорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«У РФ есть информация, указывающая на попытки взорвать газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море, заявил Лавров», - цитирует ТАСС Лаврова.

Министр также рассказал, что украинская сторона не по назначению использовала гуманитарные коридоры в Черном море. Он уточнил, что Киев атаковал гражданские и военные российские суда, которые занимались охраной энергетической инфраструктуры.


Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что другая сторона зерновой сделки использовала морской коридор для террористических атак. Однако, по его словам, Россия реанимирует зерновую сделку, как только будут выполнены все договоренности в отношении РФ.

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Глава подмосковного Комитета семей воинов Отечества Мигунова оценила ДЭГ
08 сентября 2023, 14:14

Фото: Мособлизбирком

Дистанционный формат голосования очень удобен. Такую оценку дала руководитель Комитета семей воинов Отечества Московской области Марина Мигунова. Она приняла участие в выборах, не выходя из рабочего кабинета в Орехово-Зуевском городском округе.
«Мы встречаемся с семьями мобилизованных, общаемся, разговариваем, помогаем детям, жёнам, сёстрам, матерям. Работы много, и для меня удобнее было проголосовать дистанционно. Это не занимает много времени», – сказала Мигунова
В Московской области проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.  Активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В этом году в регионе работают более 3,9  тыс участковых избирательных комиссий. Безопасность при проведении выборов обеспечивают около 14 тыс человек, в том числе сотрудники полиции, ГИБДД, ЧОП, Росгвардии и дружинники.
 
В период проведения выборов избирательные участки Подмосковья оснащены веб-камерами для возможности оперативной коммуникации, благодаря чему вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК. 
 
935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.
 
Также жители региона впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. При этом тайну волеизъявления обеспечит процедура анонимизации, заменяющая персональные данные избирателя на уникальный код.
 
Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг. Для участия в голосовании в электронном формате нужно было заранее подать заявление на портале госуслуг. В итоге доступ к бюллетеням ДЭГ предоставлен более чем 445 тыс избирателям. 

 В Мособлизбиркоме 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.

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#мособлизбирком
#голосование
#выборы
#дэг
#едг
#единый день голосования
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Подмосковные МФЦ откроются в Единый день голосования для выдачи паспортов
08 сентября 2023, 14:00

Фото: Мингосуправления МО

В подмосковных центрах «Мои Документы» 10 сентября можно будет забрать готовый паспорт. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи региона.
В день выборов в каждом муниципалитете на работу выйдут дежурные сотрудники. Они будут оказывать госуслугу по выдаче паспортов. Это нужно, чтобы граждане, подававшие заявление на оформление российского паспорта или постоянную регистрацию и не успевшие забрать готовый документ, смогли получить его и принять участие в выборах.

Все МФЦ Подмосковья будут открыты с 8 до 20 часов. Офисы с семидневной рабочей неделей продолжат оказывать услуги в обычном режиме. 
 
Подававшие заявление на дистанционное электронное голосование также смогут принять участие в выборах в цифровых зонах МФЦ. Там установлены компьютеры с доступом к Единому порталу государственных услуг. 

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#выборы
#голосование
#едг
#единый день голосования
#подмосковье
#московская область
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Лавров прибыл в Индию для участия в саммите G20
08 сентября 2023, 13:19

Фото: kremlin.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в индийский Нью-Дели для участие в саммите G20, сообщает «РИА Новости».
По информации СМИ, самолет Лаврова приземлился в аэропорту индийской столицы. Он будет возглавлять российскую делегацию на «большой двадцатки» по поручению российского лидера Владимира Путина. 

Вчера советник американского президента Джейк Салливан заявил, что в Белом доме заявили, что хотят видеть президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 в Индии. По его словам, Зеленский продолжает вовлекать мировых лидеров в вопросы разрешения глобального конфликта. Салливан отметил, что ценит его усилия.

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#сергей лавров
#g20
#индия
#саммит
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В МИД Украины заявили, что Киев не признает выборы в новых регионах РФ и Крыму
08 сентября 2023, 13:11

Фото: iStock/bizoo_n

В МИД Украины заявили, что Киев не признает выборы в новых регионах РФ и Крыму.
В конце августа официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказала мнение, что призывы властей Украины не признавать легитимность запланированных на 10 сентября выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, показывают их безразличное отношение к мнению местных жителей.

Напомним, глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на выборах в законодательные органы новых регионов РФ зарегистрировано 18 списков кандидатов от 5 парламентских партий, столько же – на выборы в органы муниципальных образований. Глава ЦИК отметила, что нет ни одного отказа в регистрации. Памфилова добавила, что только 2 человека утратили свой статус выдвинутых кандидатов.

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#выборы
#новые регионы
#киев
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Объяснена задержка сообщений для избирателей дистанционного голосования в Москве
Причиной задержки СМС для онлайн-голосования в Москве стали кибератаки
08 сентября 2023, 13:08

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Совладелец компании ГК «Интермобилити» Даниил Титаренко объяснил почему на портале дистанционного электронного голосования (ДЭГ) задерживаются СМС.
Сообщения для авторизации на портале электронного голосования приходят с опозданием по причине кибератаки на серверы службы, доставляющей сообщения. Титаренко добавил, что ход голосования эта ситуация не изменит. Изначально предполагалось, что причиной стал большой наплыв голосующих. 

«Наши службы безопасности зафиксировали попытку атаки на нашу систему, в связи с этим в некоторых случаях наблюдаются задержки с доставкой СМС для участников электронного голосования. Избиратели получат СМС, просто с небольшой задержкой, и смогут проголосовать.» , — рассказал Титаренко ТАСС.
Напомним, что голосование по выбору мэра Москвы продляться 3 дня, до 10 сентября. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00 до воскресенья.

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#голосование
#компании
#смс
#ДЭГ
#москва
#выборы
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Киевские власти отвергли предложение папы Римского в посредничестве в конфликте
Подоляк назвал посредничество Ватикана по Украине невозможным из-за «пророссийскости» папы
08 сентября 2023, 12:57

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Посредничество папы Римского Франциска по Украине невозможно, потому что он занимает «пророссийскую» позицию, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью «24 канал».
На Всероссийской встрече католической молодежи папа Римский призвал россиян не забывать о своем наследии, чем вызвал максимально негативную реакцию у проукраинских последователей. 

«Никакой посреднической функции у Ватикана быть не может, потому что это будет функция, которая введет в заблуждение Украину или справедливость», - прокомментировал ситуацию Подоляк.

По мнению Подоляка, глава католической церкви не может играть посредническую роль в урегулировании конфликта на Украине, «если он занимает совершенно очевидную уже для всех пророссийскую позицию».

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#папа римский
#киев
#михаил подоляк
#украина
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Боррель прокомментировал возможное получение Грузией статуса кандидата в ЕС
Боррель: Грузия выполнила 3 из 12 условий для получения статуса кандидата в ЕС
08 сентября 2023, 12:49

Фото: iStock/David_Bokuchava

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что на данный момент Грузия выполнила 3 из 12 условий, которые поставлены Еврокомиссией для получения статуса страны-кандидата в Евросоюз. Об этом Боррель заявил на совместной пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили.
Боррель подчеркнул, что у Грузии еще есть время на выполнение оставшихся условий. Сейчас глава дипломатии Евросоюза находится в Грузии с двухдневным визитом.

К главным задачам Боррель причислил деполяризацию политической жизни, борьбу с олигархией, изменения в избирательной и судебной системах, а также соблюдение прав человека.

Напомним, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается в отставку и продолжит наносить визиты в страны Евросоюза. В настоящий момент за отставку Зурабишвили проголосовали 84 депутата из 150. 

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#изменения
#президент
#страны
#ес
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МИД: G7 оказывает давление на Индию, чтобы отразить свою позицию по Украине
08 сентября 2023, 12:28

Фото: iStock/iDymax

В МИД РФ сообщили о том, что страны G7 оказывают давление на Индию, чтобы в итоговых документах G20 отразить свои односторонние подходы по ситуации вокруг Украины.
Отмечается, что Индия на этом фоне старается придерживаться нейтралитета, исходя из сугубо экономического мандата G20.

Напомним, советник американского президента Джейк Салливан заявил, что в Белом доме хотят видеть президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 в Индии. По его словам, Зеленский продолжает вовлекать мировых лидеров в вопросы разрешения глобального конфликта. Салливан отметил, что ценит его усилия.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о том, что все страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине.

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#индия
#страны
#ес
#зеленский
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Британия направит самолеты в регион Черного моря для слежки за Россией
Королевские ВВС Британии будут следить за Россией в Черноморском регионе
08 сентября 2023, 11:47

Фото: iStock/nevenmn

Офис премьер-министра страны Риши Сунака сообщил, что Великобритания для слежки за действиями РФ в Черном море направит в регион свои самолеты.
Напомним, истребителями Су-27 были обнаружены приближающиеся к госгранице РФ три воздушные цели. По данным Минобороны, объекты, которые направлялись к российской границе, были идентифицированы как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании.

Нарушения госграницы допущено не было. Российские Су-27 перехватили над Чёрным морем приближающиеся летательные аппараты.

Ранее истребитель Су-27 сопроводил над Балтийским морем 2 патрульных самолета НАТО, которые направлялись в сторону границы РФ

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