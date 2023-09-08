Лавров: У РФ есть данные, указывающие на попытки взорвать газопровод «Турецкий поток»

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Москва имеет в распоряжение некоторые данные, согласно которым есть попытки взорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«У РФ есть информация, указывающая на попытки взорвать газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море, заявил Лавров», - цитирует ТАСС Лаврова.
Министр также рассказал, что украинская сторона не по назначению использовала гуманитарные коридоры в Черном море. Он уточнил, что Киев атаковал гражданские и военные российские суда, которые занимались охраной энергетической инфраструктуры.
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