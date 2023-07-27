Лавров: В Нигере необходимо восстановить конституционный порядок

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва придерживается позиции о необходимости восстановления на территории Нигера конституционного порядка. Об этом он сообщил в рамках проведения саммита Россия-Африка.
Напомним, о вооруженном мятеже стало известно 26 июля. Президента Нигера заблокировали в его резиденции военные. В стране введен комендантский час и запрет на деятельность партий, которые сведут политическую деятельность. По имеющейся информации, жизни главы государства ничего не угрожает.
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