Лавров: В ОАЭ заявили о бесперспективности переговоров без Москвы

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что встречу в Джидде планировали для донесения бесперспективности дискуссий без России. Об этом он сообщил в ходе своего выступления в МГИМО.
Лавров добавил, что из-за отсутствия представителей из РФ, на переговорах не был затронут вопрос урегулирования украинского кризиса.
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