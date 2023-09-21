Лавров в шутку предложил журналистам из РФ «погулять на 40 километров»

Фото: сайт Кремля
Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил про категорию американских виз для журналистов, сопровождающих его во время поездки на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН. Об этом пишет РИА Новости.
«Пошли бы погуляли. Вам же можно на 40 километров», — сказал министр журналистам в кулуарах Генассамблеи.
Сопровождающие Лаврова в поездке журналисты на этот раз получили визы типа C2. Это так называемые «транзитные» визы предназначенные для лиц, которые направляются в штаб-квартиру ООН, и позволяет передвигаться в пределах радиуса 25 миль (40 километров) от площади Колумба на углу Центрального парка.
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