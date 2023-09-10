Лавров выразил сожаление по поводу совместных учений Армении и США

Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ
В том, что одна из главных стран Североатлантического альянса пытается проникнуть в Закавказье, очень сложно разглядеть какие-то позитивные моменты. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров отвечая на вопрос об ухудшающихся отношениях с Арменией.
В том, что агрессивная страна НАТО пытается закрепиться в Закавказье, нет ничего хорошего, в том числе и для самой Армении, подчеркнул глава российского дипломатического ведомства. Россия надеется, что союзнические обязательства возобладают в политике Армении. Лавров подчеркнул, что Россия очень ценит дружеские и партнерские отношения с Ереваном.
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Александр Бойцов