Лавров высказался о выступлении Зеленского на Совбезе ООН

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский на Совбезе ООН по Украине был «не в ударе». Об этом Лавров сообщил в ходе выступления на Генассамблее ООН.
«Мы же все знаем, что он скажет, зачем время тратить? У меня было тридцать три запланированных двусторонних встречи, и они были гораздо полезнее», — пояснил министр.
Напомним, неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
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