Лавров высоко оценил итоги саммита G20

В том, что одна из главных стран Североатлантического альянса пытается проникнуть в Закавказье, очень сложно разглядеть какие-то позитивные моменты. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров отвечая на вопрос об ухудшающихся отношениях с Арменией.