Лавров высоко оценил итоги саммита G20

Фото: сайт Кремля
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что саммит G20 стал переломным и показал положительные результаты. Об этом министр заявил в эфире телеканала Россия 24.
Также он отметил, что Западу не удалось навязать собственное мнение, касаемо ситуации на Украине.
Принятая по итогам саммита декларация шла вразрез планам Запада и Украины, которая в свою очередь, была недовольна результатами саммита из-за отсутствия критики России.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Байден досрочно покинул саммит G20 из-за того, что лидеры «Большой двадцатки» не поддержали позицию Запада. Сенатор подчеркнул, что президент США и американские дипломаты покинули Нью-Дели «несолоно хлебавши».
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Украина недовольна декларацией G20 из-за отсутствия критики России
Принятая по итогам саммита декларация шла вразрез планам Запада и Украины, которая в свою очередь, была недовольна результатами саммита из-за отсутствия критики России.
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Анастасия Чинкова