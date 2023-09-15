Лавров: вокруг темы российско-украинских переговоров возникает заговор

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вокруг темы переговоров России и Украины возникает заговор. Об этом Лавров сообщил в ходе посольского круглого стола по урегулированию украинского кризиса.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что к конфликту на Украине привела гегемония Запада. В стране был совершен государственный переворот, которому поспособствовали западные союзники. Глава государства также напомнил о войне, которая была начата против мирных граждан Донбасса.
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Екатерина Коршунова