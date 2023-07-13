Лавров: Возвращения к прежним отношениям с недружественными странами не будет

Фото: пресс-служба МИД РФ
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что Москва не станет возвращаться к прежним отношениям с недружественными ей странами даже после окончания СВО. Об этом министр рассказал в интервью «Ленте.ру».
«Агрессивные шаги недружественных государств создают экзистенциальную угрозу для России. В этом нет никаких сомнений.<...> Возвращения к прежним отношениям с недружественными странами уже не будет. Если они вдруг решат отказаться от антироссийского курса, то мы посмотрим, о чем конкретно идет речь, и будем определяться с дальнейшей линией с опорой на наши интересы», — сказал Сергей Лавров, уточнив, что имеет в виду «коллективный Запад».При этом министр сделал акцент на сотрудничестве России с государствами и организациями глобального Востока и Юга, не присоединившимися к антироссийским санкциям: БРИКС, ШОС, ОДКБ, ЕАЭС и других. В этих странах и блоках, по словам Лаврова, проживает до 85 процентов населения земного шара, которые «демонстрируют интерес к развитию практического взаимодействия».
Читайте также:
Лавров заявил, что Запад ополчается на любую страну, защищающую свои интересы
Медведев: России можно было бы приостановить дипломатические отношения с рядом стран
Бут призвал россиян к осторожности в недружественных странах
Артем Путинцев