Лавров высказался о мятеже Пригожина

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Сергей Лавров заявил, что РФ не обязана объяснять кому-либо и что-либо о попытке мятежа
Россия никому ничего не обязана объяснять по теме, которая касается попытки мятежа, а также его возможного влияния на процессы в государстве. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках пресс-конференции.
По его словам, произошедшее в России можно считать «передрягой». Он напомнил, что страна становилась сильнее после подобных ситуаций.
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«Знаете, мы никому ничего не обязаны объяснять, давать какие-то заверения, мы действуем транспарентно, на эту тему высказывался президент, на эту тему высказались все политические силы нашей страны. Если у кого-то на Западе есть какие-то сомнения, ну, это ваши проблемы», - подчеркнул Лавров.
«Россия всегда из любых передряг, а это громче, чем передрягой, трудно назвать, выходила более крепкой, более сильной», - подытожил Лавров.Читайте также:
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Татьяна Лаврова