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Лавров: Япония и Южная Корея подают сигналы о желании обзавестись ядерным оружием

13 июля 2023, 11:24

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Япония и Южная Корея подают США сигналы о готовности разместить на своей территории американское ядерное оружие.
По словам министра, блок НАТО уже рассматривает вопрос о том, чтобы разместить часть своей военной инфраструктуры в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом он заявил по итогам совещания Россия - АСЕАН в Джакарте.

Особенно, альянс заинтересован в размещении баз на территории тех стран, которые приняли участие в прошедшем саммите НАТО. Лавров назвал стремления альянса опасными и серьезными. Глава российского дипведомства подчеркнул, что намерения НАТО были обсуждены в рамках совещания с коллегами по АСЕАН и главой дипломатии КНР.


«США и их союзники всячески стараются подменить асеаноцентричную архитектуру безопасности здесь, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая складывалась десятилетиями и всех устраивала», - заключил Лавров.
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#МИД РФ
#Лавров
#Япония
#ядерное оружие
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МИД Китая призвал США прекратить военные провокации у берегов Кубы
13 июля 2023, 12:05

Фото: iStock/awdebenham

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что КНР призывает США прекратить военные провокации, а также снять санкции с Кубы. Об этом стало известно ходе брифинга.
Ван Вэньбинь отметил, что снять блокаду и санкции с Кубы необходимо как можно скорее.

Ранее МИД Кубы обвинил США в провокационной эскалации по причине захода подводной лодки в залив Гуантанамо.

Официальный представитель МИД КНР добавил, что Китай решительно поддерживает Кубу в защите ее независимости, а также выступает против вмешательства других государств во внутренние дела Кубы.

Напомним, американский журналист Макс Бут заявил, что рестрикции не сработали должным образом в случаях с Кубой, Венесуэлой, Северной Кореей, Мьянмой, Сирией, Никарагуа, Йеменом и Ираном.

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#США
#Куба
#Китай
#санкции
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Сенатор Турчак раскритиковал Гурулева за публикацию выступления генерала Попова
13 июля 2023, 11:12

Фото: сайт Кремля

Первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак заявил, что выступление командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова не было публичным.
Он пояснил, что обращение генерала было размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-армии. Об этом он написал в своем телеграмм-канале. 

Комментируя высказывание депутата Госдумы Гурулева, Турчак заявил, что то, что он сделал из обращения Попова политическое шоу, должно оставаться на его совести. Сенатор подчеркнул, что армия должна оставаться вне политики, а генерал Попов является тем командиром, которым можно гордиться.

Напомним, прежде генерал Попов сообщил, что был отстранен от выполнения должностных обязанностей после доклада о положении дел на передовой. 

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#Госдума
#Турчак
#Гурулев
#армия России
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Лавров заявил, что ему неизвестно о каких-то новых предложениях по зерновой сделке
13 июля 2023, 10:20

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ему неизвестно о каких-то новых предложениях по зерновой сделке.
По словам российского министра, о новых предложениях по зерновому соглашению ему не известно.

Лавров пояснил, что Владимир Путин обсуждал с турецким лидером условия ее продления, однако, переговоры проходили давно. 

Накануне, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил перспективы продления зерновой сделки и заявил, что предпосылок для продолжения соглашения - нет. 

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#Лавров
#МИД РФ
#зерновая сделка
#Эрдоган
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Ван И анонсировал контакты между Россией и Китаем на высоком уровне
13 июля 2023, 09:28

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И заявил, что Россия и Китай во второй половине этого года планируют несколько важных контактов на высоком уровне.
Он отметил важность укрепления двусторонних отношений между странами и обратил внимание на многостороннее взаимодействие. Об этом он сообщил в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В рамках мероприятия по АСЕАН в Джакарте, Ван И также заявил, что на второе полугодие запанирован ряд важных переговоров на высоком уровне. Глава канцелярии подчеркнул, что необходимо продолжать реализацию целей по развитию отношений между КНР и Россией. 

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#Россия
#Китай
#МИД РФ
#переговоры
#Лавров
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Посол Озеров: Россия, сотрудничая с Африкой, не требует отказаться от других отношений
13 июля 2023, 09:18

Фото: iStock/iDymax

Посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель Секретариата «Форума партнерства Россия-Африка» Олег Озеров заявил, что Российское присутствие в Африке не несет никому угрозы, отношения Москвы со странами континента не направлены против них.
Он подчеркнул, что Россия не несет никому угрозы. Об этом Озеров сообщил изданию РИА Новости.

По его словам, Москва не требует от стран, с которыми сотрудничает, отказываться от выстраивания отношений с другими государствами, как это делает западная сторона. Посол обратил внимание на то, что Россия исходит из принципов суверенитета и равенства, а также учитывает интересы партнеров. 

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#Африка
#Россия
#МИД РФ
#сотрудничество
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ООН предлагает продлить зерновую сделку минимум на два месяца
13 июля 2023, 09:02

Фото: iStock/Orientaly

Источник сообщил РИА Новости, что ООН хочет продлить «зерновую сделку» минимум на два месяца.
Собеседник агентства подтвердил информацию о том, что генсек всемирной организации Антониу Гутерреш в письме предложил президенту РФ Владимиру Путину пролонгировать действие соглашения. 

По словам источника, западные страны должны прийти к единому мнению относительно этого вопроса. Он также напомнил, что суть обращения генсека состояла в том, чтобы продлить срок действия зерновой сделки на два месяца.

Напомним, срок действия соглашения истекает 17 июля. 

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#зерновая сделка
#ООН
#Россия
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Сальдо заявил о провале плана ВСУ прорваться к границам Крыма
13 июля 2023, 08:05

Фото: сайт Кремля

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что план украинских войск прорваться к границам Крыма с запорожского направления провалился.
По его словам, украинские формирования пытались зайти в Крым с запорожского направления, однако, противнику осуществить задуманное не удалось. Об этом глава региона сообщил изданию РИА Новости. 

Накануне, Сальдо сообщил о том, что ВСУ продолжают попытки высадиться у Антоновского моста. Он подчеркнул, что командование украинских военнослужащих не жалеет человеческого ресурса и места погибших занимают новые боевики. 
 
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#Сальдо
#ВСУ
#Крым
#наступление
#СВО
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Журналистка ван Денски: В кулуарах саммита НАТО были поражены упреками Зеленского
13 июля 2023, 07:30

Фото: сайт Кремля

Журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски заявила, что многие были неприятно поражены упреками Владимира Зеленского в адрес альянса.
По ее мнению, друзей у действующего президента Украины Владимира Зеленского, после саммита НАТО, стало меньше, даже, если они прямо об этом не заявили. Таким мнением журналистка поделилась в своем YouTube-канале.

Многие обратили внимание на его потребительское отношение, что спровоцировало немало разговоров. Денски сравнила Зеленского с капризной примадонной. Украинский президент считает, что ему все должны, подчеркнула журналистка. 

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#Зеленский
#саммит
#НАТО
#Украина
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Политолог Миршаймер: После победы ВС РФ Украина станет государством-обрубком
13 июля 2023, 06:41

Фото: iStock/Jakub Laichter

Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что Украина после победы в конфликте Российской Федерации лишится половины своих территорий. Об этом пишет South China Morning Post.
По мнению Миршаймера, после проигрыша Украины ей не будет места в НАТО и ЕС, так как страна не сможет выполнять условия для вхождения в указанные организации. Кроме того, у Украины не останется возможностей продолжать боевые действия, чтобы вернуть утерянные земли.

Эксперт добавил, что Украина потеряет множество территорий, которые по размеру сопоставимы с половиной сегодняшней страны. Миршаймер уверен, что Запад вскоре станет свидетелем победы России.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#Россия
#Запад
#Украина
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