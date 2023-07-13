Лавров: Япония и Южная Корея подают сигналы о желании обзавестись ядерным оружием

Фото: сайт Кремля
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Япония и Южная Корея подают США сигналы о готовности разместить на своей территории американское ядерное оружие.
По словам министра, блок НАТО уже рассматривает вопрос о том, чтобы разместить часть своей военной инфраструктуры в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом он заявил по итогам совещания Россия - АСЕАН в Джакарте.
Особенно, альянс заинтересован в размещении баз на территории тех стран, которые приняли участие в прошедшем саммите НАТО. Лавров назвал стремления альянса опасными и серьезными. Глава российского дипведомства подчеркнул, что намерения НАТО были обсуждены в рамках совещания с коллегами по АСЕАН и главой дипломатии КНР.
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Особенно, альянс заинтересован в размещении баз на территории тех стран, которые приняли участие в прошедшем саммите НАТО. Лавров назвал стремления альянса опасными и серьезными. Глава российского дипведомства подчеркнул, что намерения НАТО были обсуждены в рамках совещания с коллегами по АСЕАН и главой дипломатии КНР.
«США и их союзники всячески стараются подменить асеаноцентричную архитектуру безопасности здесь, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая складывалась десятилетиями и всех устраивала», - заключил Лавров.Читайте также:
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Анастасия Крестьянова