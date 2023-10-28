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Президент Украины Зеленский и его сподвижники мало прислушиваются к Западу и предъявляют союзникам все больше претензий. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
Иностранные СМИ все чаще начинают отмечать, что Запад начинает уставать от растущих запросов Украины, а поддержка ее лидера Зеленского неуклонно падает. Его слова порой вызывают раздражение у союзников, которых он критикует за недостаточную активность. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на форуме по безопасности в Варшаве недавно заявил, что вооружения для Украины подходят к концу.
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Александр Бойцов