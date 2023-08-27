Лавров: западные политики и журналисты работают языком, а не головой

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что политики и журналисты Запада работают языком, а мы головой и конкретными делами. Об этом Лавров сообщил в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».
Он подчеркнул, что Россия готова вернуться в зерновое соглашение, однако добавил, что все договоренности должны быть выполнены сторонами сделки. В случае реального исполнения обязательств, Россия возобновит действие черноморской зерновой инициативы, заявил Лавров.
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Екатерина Коршунова