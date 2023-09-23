Лавров: западные политики одержимы собственной безнаказанностью

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что политики Запада одержимы собственной безнаказанностью и желанием нанести «стратегическое поражение» РФ. Об этом Лавров сообщил в ходе выступления на Генассамблее ООН.
«Беспрецедентной со времен окончания холодной войны стала серия недавних совместных учений США и европейских союзников по НАТО, в том числе с отработкой сценариев применения ядерного оружия по территории Российской Федерации», — отметил глава МИД РФ.
Напомним, ранее Лавров сообщил, что Запад, который сорвал выполнение минских соглашений по урегулированию на Украине, несет ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны. Он также подчеркнул, что сегодня создается впечатление, что «представители Запада боятся профессиональных дискуссий, которые разоблачают их демагогию».
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Екатерина Коршунова