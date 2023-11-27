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Лавров заверил в отсутствии у России «завоевательских планов»

Глава МИД Лавров: у РФ нет агрессивных замыслов и завоевательских планов
27 ноября 2023, 15:05
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет агрессивных и завоевательских планов на Европу. Об этом пишет РИА Новости.

«Никаких агрессивных замыслов, каких-то завоевательских планов у России нет, не было и быть не может», — заявил российский министр,
Так он ответил на заявления министра обороны США Ллойда Остина, который заявил, что если Соединенные Штаты перестанут поддерживать Украину, то после победы Россия пойдет на государства Европы.


Помимо этого Лавров заявил, что Россия поддерживает желание Бразилии стать постоянным членом Совбеза ООН. По словам дипломата, РФ и Бразилия конструктивно взаимодействуют в ООН.

Ранее Лавров заявил, что на сегодняшний день России необходимо думать о том, как не зависеть от европейских «вывертов» в экономике. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Украине отвергли мирный договор без репараций России
Замминистра юстиции Украины Мудра: Украина не согласится на мир без репараций РФ
27 ноября 2023, 15:29

Фото: iStock/Silent_GOS

Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра заявила, что Киев не пойдет на мирные переговоры с Россией без репараций со стороны Москвы, передает издание «Цензор».
«Украина никогда не пойдет на это. И мир не уйдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?» — сказала Мудра.

Она напомнила, что 27 октября на саммите лидеров стран Евросоюза было принято решение, о передаче Украине доходов с замороженных средств РФ. По ее словам, существует определённый план, который состоит из нескольких этапов. Мудра объяснила, что сначала финансовые учреждения должны сгенерировать доходы, а уже после Украина сможет забирать активы с общего счета.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ищет способы, как законно пустить замороженные российские деньги на помощь Украине. Планируется, что в декабре Еврокомиссия представит подготовленный юридический механизм по использованию доходов от замороженных российских активов. При этом Москва сможет ответить на такой шаг: она конфискует намного больше.

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#доходы
#евросоюз
#активы
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В Кремле сообщили о готовности Путина отправиться в терпящие стихийные бедствия регионы
Песков: Путин готов поехать в регионы, терпящие стихийные действия
27 ноября 2023, 15:01

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин готов отправиться в регионы, терпящие стихийные бедствия, однако, пока что этого не требуется, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Слава богу таких бедствий, которые вы упомянули, которые требовали бы незамедлительной реакции, что называется, всей страной, слава богу, у нас не произошло. Поэтому не требуются такие поездки. Но вы знаете, что президент всегда готов», - прокомментировал ситуацию Песков.

Напомним, вечером 26 ноября Крымский полуостров и Краснодарский край накрыл страшный шорм, который уже успели окрестить «Штормом века». В результате, сотни тысяч человека остались без горячей воды и теплоснабжения, десятки домов ушли под воду, также известно о четверых погибших.

В настоящий момент власти регионов оценивают ущерб, нанесённый стихией.

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«Поступки говорят громче слов»: Илон Маск посетил атакованный ХАМАС израильский кибуц
Нетаньяху показал Маску последствия удара ХАМАС в кибуце Кфар-Аза
27 ноября 2023, 14:45

Фото: istock / Ekaterina_Lin

Американский бизнесмен Илон Маск прилетел в Израиль, где встретился с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом пишетThe Times of Israel.
Как сообщает издание, Маск встретился с Нетаньяху на территории кибуца Кфар-Аза, который 7 ноября атаковали представители палестинского радикального движения ХАМАС. Израильские власти показали ему последствия нападения палестинских радикалов.

«Поступки говорят громче слов», — написал Маск в социальной сети X (Ранее Twitter).
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Отмечается, что количество жертв в Газе превысило 8,8 тысячи человек, также более 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибло более 1400 человек, включая 20 граждан РФ. Также, по разным оценкам, около 240 пленников могут удерживать ХАМАС.

Ранее «Радио 1» сообщало, что Илон Маск прокомментировал одним словом публикацию бизнесмена Дэвида Сакса. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#израиль
#бизнесмен
#twitter
#илон маск
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Владимир Путин проводит встречу с главой ВТБ Андреем Костиным
27 ноября 2023, 14:42

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин проводу встречу с главой ВТБ-банка Андреем Костиным.
Встречу глава Российской Федерации предложил начать с разговора о судостроении. Костин поддержал инициативу и подробно рассказал президенту о развитии вверенной ему отрасли.

Напомним, в начале октября 2023 года Владимир Путин подписал указ о передаче пакета акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в распоряжении ВТБ-банка. Известно, что акции были переданы в размере ста процентов. Как отмечается в документе, подписанном российским лидером, с помощью такого шага планировалось достичь более эффективного управления, а также прогресса в развитии промышленности в судостроительной сфере.

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#владимир путин
#указ
#акции
#банк
#судно
#строительство
#промышленность
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«Крым защищён»: Аксёнов заявил, что все террористы на территории полуострова были пойманы
Аксёнов: Все произошедшие в Крыму теракты раскрыты, а их участники задержаны
27 ноября 2023, 14:28

Фото: kremlin.ru

Все теракты, которые произошли на территории Крымского полуострова, были раскрыты, а все их участники задержаны, об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов в интервью для «Россия 24».
«Все теракты, которые происходили на территории Крыма, раскрыты, все участники задержаны. Крым защищен, у нас слаженная команда, которая работает на защиту Крыма от террористических угроз. Крым системно защищен», - прокомментировал ситуацию ​Аксёнов. 

В настоящий момент на территории Крыма бушует стихия, нашествие которой уже окрестили как «Шторм века». В результате шторма были выведены из строя коммунальные коммуникации, сотни тысяч человек остаются без света и горячей воды. Дома некоторых местных жителей ушли под воду. 

В настоящий момент известно о четырёх погибших в результате шторма. 

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#крым
#теракт
#задержание
#защита
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Житель Петербурга открыл стрельбу в магазине в центре города
27 ноября 2023, 14:07

Фото: istockphoto/Diy1

Полиция задержала 27-летнего безработного жителя Приморского района Санкт-Петербурга, устроившего стрельбу в магазине «Пятерочка» в центре города. На кону стояли товары на сумму 870 рублей.
Мужчина зашел в магазин, направился к прилавку с шампунями и прочими средствами гигиены и принялся складывать товары в заранее приготовленный черный пакет, сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Это заметили сотрудницы торговой точки и остановили воришку. Он послушно положил пакет с награбленным добром на пол и направился к выходу.

Но там несостоявшийся грабитель вступил в конфликт с 45-летним грузчиком магазина, который сделал ему нелицеприятное замечание. В ходе потасовки парень достал травматический пистолет и не менее четырех раз выстрелил в работника «Пятерочки». После чего, решив все-таки не уходить без добычи, забрал пакет и покинул магазин. Сумма отбитого в перестрелке товара составила 870 рублей.

Мужчину вскоре по горячим следам задержали правоохранители. Теперь ему грозит немалый срок за разбой. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Грузчика сначала доставили в больницу, но позже отпустили на амбулаторное лечение.

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#пистолет
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«Лезет куда не надо»: Украинский политик заявил, что Зеленский не разбирается в войне
Медведчук: Зеленский лезет в военное дело, не разбираясь в нём
27 ноября 2023, 13:26

Фото: Сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский пытается залезть во все сферы, чтобы заработать рейтинг, однако, терпит поражение по всем фронтами, об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье для «Смотрим».
«Дело в том, что Зеленский — человек гражданский, лезет в военное дело и второй год пытается зарабатывать на этом рейтинг», - прокомментировал ситуацию Медведчук.

По словам оппозиционера, Зеленский с треском проигрывает и в информационной войне. Он совершенно не смыслит в том, о чём говорит, и потому со стороны его речь выглядят банальным фарсом. 

К тому же, напомнил Медведчук, задача президента в ситуации вооруженного конфликта – организовать внутри страны крепкий тыл. Однако, по словам политика, это занятие Зеленскому кажется скучным, и потому «пока его цирк и клоуны ездят по земному шару», (очевидно, в рамках саморекламы), на Украине творится полный бардак.

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#политика
#украина
#владимир зеленский
#сво
#военные
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Обнаженное тело еще одного погибшего в результате шторма обнаружили в Сочи
Три человека погибли из-за сильнейшего шторма на черноморском побережье
27 ноября 2023, 13:18

Фото: iStock/Lemon_tm

По меньшей мере три человека погибли в результате мощного штора на черноморском побережье, при этом еще 20 человек пострадали. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Первым в Сочи утонул 50-летний мужчина, который пошел на пляж, чтобы посмотреть на волны в районе рынка «Русич» в селе Морское. После стало известно о гибели члена экипажа судна Kavkaz 1 в Керченском проливе от сильной травмы таза, полученной в результате шторма.

Последним было найдено полностью обнаженное тело мужчины на Приморской улице в Сочи. Его обнаружили в районе гостиницы «Жемчужина» рядом с Зимним Театром.

Также в районе посёлка Витязево сухогруз Blue Shark выбросило на мель в результате мощного шторма. По информации Главного спасательно-координационного центра Морспасслужбы, сухогруз находился на погрузке зерна, которое должно было отправиться в Египет, однако, после штурмового предупреждения судно сбросило якорь.


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#мужчины
#мужчина
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Скифское золото доставлено на территорию Киево-Печерской лавры
27 ноября 2023, 13:08

Фото: istockphoto/Svetl

Грузовой автомобиль со скифским золотом въехал на территорию Киево-Печерской лавры. Там, в сокровищнице музея, будет проведена его идентификация.
Об этом сообщил телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Комментируя ситуацию со скифским золотом, украденным Украиной из крымских музеев при посредничестве западных стран, глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что ничего хорошего этой коллекции в будущем не светит. Он полагает, что исторические раритеты ждет типичное украинское проклятие — растворение в частных и нечистых руках.

Напомним, афера с легализованным похищением скифского золота, вывезенного за границу в 2014 для показа на выставке, увенчалась его передачей Украине как якобы законному владельцу, так как Евросоюз посчитал, что у Киева есть права на крымское имущество.

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