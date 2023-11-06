Лавров заявил, что англосаксы толкают Ближний Восток к большой войне

Фото: сайт Кремля
Запад провоцирует на Ближнем Востоке крупный конфликт.
Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, из-за действий англосаксов Ближний Восток находится «на грани большой войны». Подобное положение дел можно отследить и на Украине.
По словам Сергея Лаврова, Запад привык к эксплуатации чужих ресурсов и решению своих проблем за чужой счет. Западные политики желают править миром, влезая во внутренние дела других государств, заявил министр в рамках Международной выставки-форума «Россия».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ не видит политической воли на западе и в Киеве к устойчивому и справедливому миру. Об этом Лавров сообщил на брифинге по итогам своих переговоров с главой МИД Кувейта.
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По словам Сергея Лаврова, Запад привык к эксплуатации чужих ресурсов и решению своих проблем за чужой счет. Западные политики желают править миром, влезая во внутренние дела других государств, заявил министр в рамках Международной выставки-форума «Россия».
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Мария Фирсова