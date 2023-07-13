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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ему неизвестно о каких-то новых предложениях по зерновой сделке.
По словам российского министра, о новых предложениях по зерновому соглашению ему не известно.
Лавров пояснил, что Владимир Путин обсуждал с турецким лидером условия ее продления, однако, переговоры проходили давно.
Накануне, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил перспективы продления зерновой сделки и заявил, что предпосылок для продолжения соглашения - нет.
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Лавров пояснил, что Владимир Путин обсуждал с турецким лидером условия ее продления, однако, переговоры проходили давно.
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Анастасия Крестьянова