Лавров заявил, что неудачный мятеж не создаст сложности в отношениях РФ с друзьями

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Глава МИД РФ Лавров: Неудачный мятеж не создаст сложности в отношениях РФ с друзьями, а по поводу остальных все равно
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что неудавшийся мятеж не создаст какие-либо сложности для России в ее отношениях с дружественными странами, а по поводу остальных - все равно. Об этом сообщает издание RT.
По его словам, западные страны уже давно разрушили отношения с Россией, поэтому разницы в том, что одним эпизодом больше, одним меньше - не будет.
По его словам, западные страны уже давно разрушили отношения с Россией, поэтому разницы в том, что одним эпизодом больше, одним меньше - не будет.
«Одним эпизодом больше, одним меньше, я не вижу особой разницы», - пояснил Лавров.Ранее «Радио 1» сообщало, что Лавров рассказал о реакции Линн Трейси на сложившуюся в России ситуацию.
Анастасия Крестьянова