Лавров заявил, что США создают новые военные союзы на Востоке

Фото: сайт Кремля
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на данный момент Вашингтон возглавляет процесс создания новых враждебно настроенных союзов на Востоке, передает РИА Новости.
Лавров пояснил, что США создают подконтрольные себе военно-политические мини-альянсы вроде AUKUS (Австралия, Великобритания и США), «тройки» США — Япония — Республика Корея, а также «четверки» Токио — Сеул — Канберра — Веллингтон. По мнению министра, так Вашингтон старается привлечь участников к практической кооперации с Североатлантическим альянсом.
Ранее Лавров сообщил, что политики Запада одержимы собственной безнаказанностью и желанием нанести «стратегическое поражение» РФ. По мнению политика, серия недавних совместных учений США и европейских союзников по НАТО — это беспрецедентный поступок.
Напомним, неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Ранее Лавров сообщил, что политики Запада одержимы собственной безнаказанностью и желанием нанести «стратегическое поражение» РФ. По мнению политика, серия недавних совместных учений США и европейских союзников по НАТО — это беспрецедентный поступок.
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Екатерина Коршунова