Лавров заявил, что США указали Украине не использовать мятеж в России для организации диверсий

Фото: сайт Кремля
Глава МИД РФ Лавров допустил, что США дали Киеву указания не использовать мятеж для диверсий и провокаций
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США дали указание Украине не использовать ситуацию с попыткой мятежа в России для организации диверсий. Об этом он сообщил в эфире Первого канала, пишет Газета.ру.
По его словам, есть основания верить в данную информацию. Он пояснил, что как только начались события в России, связанные с Пригожиным, Госдепартамент США распорядился никак не комментировать ситуацию. Министр также добавил, что по информации надежных источников, в Киев стали поступать указания о том, чтобы Украина не использовала ситуацию в РФ для провокаций или диверсий.
Ранее «Радио 1» сообщало, что по словам Лаврова, РФ не примет обвинения в разрушении системы стабильности.
По его словам, есть основания верить в данную информацию. Он пояснил, что как только начались события в России, связанные с Пригожиным, Госдепартамент США распорядился никак не комментировать ситуацию. Министр также добавил, что по информации надежных источников, в Киев стали поступать указания о том, чтобы Украина не использовала ситуацию в РФ для провокаций или диверсий.
Анастасия Крестьянова