Лавров заявил, что Украина уже многим надоела в Европе

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Украина многим надоела в Европе, а ситуация держится на плаву по инерции. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал в программе «60 минут».
«Думаю, что многим в Европе надоела Украина. Они по инерции, через самовнушение пытаются ещё удерживать эту ситуацию на плаву. Не знаю, насколько их хватит», - заявил Лавров.
Он также не уверен, что жители стран Запада легко смирятся с тем, что их социально-экономическое положение стремительно ухудшается, в то время как Украина получает миллиарды долларов и евро.
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Элина Позднякова