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Лавров: Запад ополчился бы на любого, кто захотел бы отстоять свои интересы, как Россия
Глава МИД Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» заявил, что Запад ополчился бы на любую страну, захотевшую отстоять свои национальные интересы, как Россия. Об этом пишет РИА Новости.
Глава МИД также отметил, что Россия подает пример другим, как нужно достигать суверенитета в ключевых сферах.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Песков прокомментировал возможное награждение Лукашенко.
«Логика, которую многие мои друзья видят в действиях американцев, заключается в следующем: сейчас надо устранить немедленно бунтаря — Россию, которая посмела пойти поперек», — рассказал Лавров.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Песков прокомментировал возможное награждение Лукашенко.
Екатерина Коршунова