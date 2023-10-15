Лавров заявил, что Зеленский достал всех

Фото: kremlin.ru
Президент Украины Владимир Зеленский уже «достал всех», сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
В программе «Москва. Кремль. Путин» показали кадры беседы министра иностранных дел с помощником президента Юрием Ушаковым и пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. Сергей Лавров привёл цитату сенатора Дианы Шошоакэ из Румынии. Она призвала не дать Зеленскому выступить в румынском парламенте.
Владимир Зеленский должен был выступить в румынском парламенте 10 октября, но мероприятии отменили.
Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров уверен, что президент Украины Владимир Зеленский признал собственную безысходность своими словами о завершающей стадии конфликта.
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«Он (Зеленский) достал, конечно, всех», - отметил Сергей Лавров.
Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров уверен, что президент Украины Владимир Зеленский признал собственную безысходность своими словами о завершающей стадии конфликта.
«Я думаю, как признание безысходности. Если он сказал, что это завершающая стадия, я не могу ему запретить это комментировать», - так Лавров прокомментировал слова Зеленского.Напомним, накануне Зеленский в интервью румынскому телеканалу Digi24 заявил, что конфликт в стране находится на завершающей стадии. Он отметил, что пока не может назвать точную дату завершения конфликта, но заявил, что в настоящее время он находится на финальной стадии.
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Мария Фирсова