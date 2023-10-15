Лавров заявил, что Зеленский достал всех

Уточняется, что беженцы, уже прибывшие в Румынию, получают медицинскую помощь и временное размещение.В МВД отметили, что большая часть украинцев планирует вернуться на родину. Но порядка 50 человек из них всё же собираются остаться в Румынии.Предполагается, что в понедельник, 16 октября, в Румынию прилетит ещё один самолёт с эвакуированными из Израиля украинцами.Ранее сообщалось, что с территории Израиля также были эвакуированы жители Германии. На данный момент удалось вывести 800 граждан.Авиакомпанияиз ИзраиляВ Госдуме заявили о необходимостиАрмия Израиля временно