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Лавров заявил о неизбежности создания палестинского государства

15 ноября 2023, 14:19
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в историческом аспекте создание независимого суверенного палестинского государство неизбежно.

«В историческом аспекте создание палестинского государства неизбежно. В большинстве обсуждений, которые касаются будущего сектора Газа, не уделяется внимание созданию палестинского государства, соседствующего с Израилем», — прокомментировал в интервью с RT Лавров.

До этого постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что прежняя фаза операции в секторе Газа может продолжаться в течение нескольких недель. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, он не объявил, что собой будет представлять следующая фаза операции.

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#израиль
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Эрдоган назвал Израиль террористическим государством
Эрдоган: Израиль – террористическое государство
15 ноября 2023, 13:51

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в турецком парламенте, заявил, что Израиль является террористическим государством.
«Израиль – терроризует Газу. Израиль – террористическое государство», - заявил Эрдоган.

Ранее израильская армия обороны (ЦАХАЛ) начала военную операцию в медицинском центре «аш-Шифа» в секторе Газа. В заявлении отмечается, что эта операция проводится на основе разведывательной информации и оперативной необходимости, направлена против организации ХАМАС в конкретном секторе больницы. Израиль подчеркивает, что находится в состоянии войны с ХАМАС, а не с гражданским населением в секторе Газа, и стремится избежать нанесения вреда гражданским лицам.

Однако директор всех газовских больниц Мухаммад Закут заявил, что ЦАХАЛ вторглась в клинку сектора Газа и атаковала пациентов.

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#армия
#больницы
#турция
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США ищут нового президента Украины
Джонсон: США и Великобритания делят контроль над руководством Украины
15 ноября 2023, 13:40

Фото: iStock/ValleraTo

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что между Вашингтоном и Лондоном возникли разногласия относительно того, кто должен занимать место главы государства на Украине. Об этом он рассказал в ходе интервью YouTube-каналу Syriana Analysis.
По словам бывшего американского разведчика, Вашингтон поддерживает действующего главу Украины Владимира Зеленского, тогда как Британия выступает за президенство главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. 

Джонсон заявил, что структура украинской власти практически разрушена, что приводит к отсутствию успеха на линии фронта. Он добавил, что об этом свидетельствуют чистки в рядах ВСУ, которые проводит Зеленский. 

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«Хотят спровоцировать»: Лавров высказался о позиции США по Газе
Лавров: США, возможно, провоцируют выход кризиса Газы за пределы региона
15 ноября 2023, 13:34

Фото: kremlin.ru

Соединенные Штаты Америки, возможно, хотят спровоцировать выход кризиса сектора Газа за пределы региона, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для RT.
«Мне кажется, люди, которые разрабатывают подобные сценарии, на самом деле хотят спровоцировать ещё больший кризис. Возможно, это то, чего хотят американцы», - прокомментировал ситуацию Лавров. 

Напомним, 7 октября палестинское движение ХАМАС вторглось на территорию Израиля. В ответ, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о старте военной операции на территории сектора Газа. В настоящий момент действия Израиля в Газе унесли десятки тысяч жизни мирных жителей. Остановить кровопролитие призывают многие лидеры западных стран. 

При этом, российский лидер Владимир Путин выступил за возобновление процесса создания палестинского государства. По мнению президента, именно замороженный вопрос о суверенитете Палестины разожгло нынешний конфликт.

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В Кремле оценили возможность задержания российских танкеров в Дании
Песков призвал дождаться официальной информации о недопуске танкеров в Данию
15 ноября 2023, 13:26

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что комментировать информацию о задержании Данией российских судов, следующих с нефтью, преждевременно.
Прежде издание Financial Times опубликовало статью, в которой говорится, что Дания намерена блокировать танкеры с российской нефтью. Авторы статьи сослались на неназванные источники, которые заявили, что подобная мера может быть введена на фоне массовых нарушений ценового потолка, установленного рядом западных стран.
 
Спикер Кремля отметил, что издание не раскрыло конкретный источник, поэтому говорить какой-либо блокировке преждевременно. Он также призвал ждать «осязаемой» информации по этому вопросу.  

Песков напомнил, что существуют правила международного торгового судоходства, которые необходимо строго соблюдать.

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#нефть
#россия
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Кремль ответил на призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы в России
Песков: Россия продолжит поддерживать контакты с МОК
15 ноября 2023, 13:15

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена продолжать контактировать с Международным олимпийским комитетом, несмотря на несогласие с его позицией. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами.
По словам спикера Кремля, Россия не согласна с той позицией, которую МОК занял по отношению к спортсменам. 
 
«Мы будем продолжать наши контакты с МОК, несмотря ни на что. Мы категорически не согласны с той линией, которую МОК занял в контексте наших спортсменов», — заявил Песков.
Напомним, прежде глава организации Томас Бах заявил, что Всемирные игры дружбы, которые Россия намерена провести в 2024 году, организуются в политических целях. Он также призвал олимпийские комитеты отказаться от участия в турнире и бойкотировать мероприятие. 

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#спорт
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«Реальные проблемы»: Байден высказался в сторону КНР перед встречей с Си Цзиньпином
CNN: Байден, перед встречей с Си Цзиньпином, заявил о проблемах КНР
15 ноября 2023, 13:03

Фото: iStock/ffikretow

Американский президент Джозеф Байден, перед встречей с главой КНР Си Цзиньпином, заявил о «реальных проблемах» Китая, передаёт CNN.
«Председатель Си — еще один пример того, как восстанавливается американское лидерство в мире. У них реальные проблемы, друзья», - прокомментировал ситуацию Байден.

В CNN объяснили, что глава Соединенных Штатов, вероятно, имел ввиду экономическую ситуацию Китая, просевшую на фоне роста числа безработных среди молодёжи и кризиса в сфере недвижимости. 

В Сан-Франциско проходит 30-й саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Центрального частью нынешнего саммита должна стать встреча американского президента Джозефа Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина.

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#сша
#китай
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Старший сын Кадырова Ахмат получил орден «За служение религии Ислам»
15 ноября 2023, 12:07

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат стал кавалером ордена «За служение религии Ислам» I степени. Как отмечается в наградном листе, высокий знак отличия юноша получил за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей.
Ахмат Кадыров родился 8 ноября 2005 года и получил имя в честь погибшего за полтора года до появления на свет внука знаменитого деда — первого президента Чечни Ахмата Кадырова, напоминает телеграм-канал URA.RU. По чеченской традиции именно первенца в семье называют в честь деда. У Ахмата еще четыре старшие сестры. После него в семье Кадыровых родились еще два мальчика — его младшие братья Адам и Зелимхан.

Уже в шесть лет Ахмат, по традиции семьи Кадыровых, начал изучать священный Коран. И к восьми годам уже знал Книгу наизусть в оригинале - на арабском языке. Орден «За служение религии Ислам» не первая награда Ахмата. У него уже есть также орден «Дайхмехкан сий» («Честь Отечества») и нагрудный знак МВД «За отличие в борьбе против терроризма». До Адама, конечно, пока далековато.

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Financial Times: Дания будет блокировать танкеры с российской нефтью
15 ноября 2023, 11:34

Фото: istockphoto/Dikuch

Дания может начать проверять и, возможно, блокировать суда с российской нефтью, проходящие через ее воды. Таковы новые планы Евросоюза.
Как указывается в материале газеты The Financial Times, все действия датских властей будут осуществляться в рамках законодательных норм, согласно которым любое государство имеет право проверить судно, представляющее собой опасность для окружающей среды. По словам неназванного источника издания, особое внимание будет уделяться кораблям, которые не имеют западной страховки.

В публикации уточняется, что 60% нефти и нефтепродуктов из России, которые направляются на международные рынки Балтийским морем, следуют через датские проливы. Еврокомиссия и власти Дании пока отказались от комментариев на данную тему.

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#море
#нефть
#проверка
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«Путин больше не верит»: Буданов о договоре с Россией и чем закончится конфликт на Украине
Глава ГУР Буданов: Киев может не подписать мир с РФ по окончании конфликта
15 ноября 2023, 11:25

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина продолжает отрицать возможность завершения конфликта дипломатическим путем. Несмотря на «тупиковое» положение на фронте, о чем прежде заявлял главком ВСУ, украинская армия намерена продолжать наступление. Редакция «Радио 1» расскажет, чем завершится конфликт, на каких условиях возможно перемирие по мнению США и России, и почему Владимир Путин больше никому не верит.

Буданов о мире с Россией 


Руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Москва и Киев могут не подписать мирный договор даже после того, как конфликт будет завершен. Он привел в пример отношения между Россией и Японией, которые после 1945 года так и не подписали мирный договор из-за разногласий по вопросам принадлежности северных островов.

По мнению Буданова, подобный «сценарий» вероятен и в конфликте России и Украины. Он также допустил, что кризис между странами может продолжаться на протяжении десятков лет, однако без интенсивных боев.

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Прежде предположения о том, чем может завершится российско-украинский кризис озвучил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его мнению, противостояние между государствами необходимо завершить по «вьетнамскому сценарию», однако для этого необходимо освободить Украину от интервенции западных стран.

Зеленский о переговорах по Украине


Президент Украины Владимир Зеленский ранее допустил возможность проведения переговоров с российской стороной третьими странами. Он подчеркнул, что другие государства могут инициировать переговорный процесс с Россией для урегулирования кризиса, однако Киев не имеет никаких связей с Москвой в настоящее время.

Глава киевского режима также добавил, что ВСУ намерены продолжать ранее анонсированное наступление. По его словам, у командования украинской армией уже есть план и обозначены направления, в которых будут продвигаться бойцы.

Залужный о тупике на фронте


В беседе с изданием The Economist, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что ситуация на линии фронта складывается сложная, и украинские силы поставлены в тупик из-за уровня находящихся на вооружении технологий. Он также добавил, что исправить положение сможет только технологический скачок.

Подобные высказывания главкома украинской армией вызвало негодование у президента Украины. Издание The New York Times связало конфликт между Залужным и Зеленским с расколом в гражданском обществе. По мнению авторов статьи, такой разлад в кругах правящей элиты страны может привести к провалу на фронте.


Прокомментировал скандальное высказывание Залужного экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. На своем YouTube-канале он поделился предположением о том, что своими словами главком ВСУ вероятно выразил готовность к переговорам.

Российская сторона также неоднократно заявляла о том, что готова обсудить с Украиной возможность урегулирования конфликта дипломатическим путем. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа вновь напомнил, что Москва готова к переговорам, в том числе с Валерием Залужным. Депутат также заявил, что главком может быть следующим президентом Украины, если США захотят лишить Зеленского занимаемого поста.

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В США рассказали о переговорах России и Украины


Президент России Владимир Путин будет вести переговоры с украинским коллегой только с позиции силы. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. По его мнению, российский президент больше не даст себя обмануть, так как прежде с ним уже так поступали. Американский эксперт напомнил слова лидера ФРГ Ангелы Меркель, которая ввела в заблуждение Путина относительно Минских соглашений, а позже призналась, что специально тянула время для Украины.
 
В НАТО, наоборот, уверены, что диктовать условия, на которых стороны смогут прийти к перемирию, будет Украина. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что члены блока будут продолжать поддерживать Киев и определять, какие условия приемлемы для переговоров, будет исключительно украинская сторона


Россия о разрешении конфликта с Украиной


Президент России Владимир Путин продолжает напрминвть о готовности к переговорам с украинской стороной. Однако глава государства подчеркивает, что киевские власти законодательно исключили возможность проведения переговоров с Россией. По его словам, для начала переговорного процесса Украина должна отменить запрет на урегулирование кризиса дипломатическим путем.

Помощник Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков заявил, что от Киева не исходит никакой инициативы по проведению диалога с Москвой. Он также отметил готовность российской стороны к переговорам. О мирном разрешении конфликта также высказывался заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его мнению, переговоры будут возможны, когда Киев «признает реалии». 

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