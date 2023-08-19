Лавров заявил о роли ядерного оружия в безопасности России

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Ядерное сдерживание в настоящее время представляет собой единственный ответ на определенные угрозы безопасности России, отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для журнала «Международная жизнь».
«С точки зрения сдерживания, обладание ядерными вооружениями в наши дни является единственным решением для противостояния некоторым значительным внешним угрозам безопасности нашего государства. События вокруг Украины подтвердили правомерность наших опасений в этом направлении», — заявил Лавров.Министр подчеркнул, что НАТО, грубо нарушая принцип неделимости безопасности, объявила себя ядерным союзом и поставила цель «стратегического поражения» России.
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