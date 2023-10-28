Лавров заявил о высоком риске начала большой войны из-за конфликтов в Евразии

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Каждый, из ныне разгорающихся в Евразии конфликтов, может перерасти в большую войну. Об этом в беседе с белорусским агентством БелТА заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава российского МИД подчеркнул, что Россия неоднократно выступала против любых террористических актов, число которых на Ближнем Востоке растёт. При этом, Россия также не приемлет ответ на террористические атаки, если происходит нарушение норм международного права. Особенно если оно выражается в разрушении территорий, на которых проживает мирное население.
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Анастасия Чинкова