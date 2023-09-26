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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал высказывание главы МИД Финляндии Элины Валтонен об антироссийских санкциях абсолютно хамским. Ранее в интервью The Washington Post она заявила, что санкции Запада нацелены, в том числе, на простых россиян.
Русофобские высказывания и действия западных политиков давно уже стали привычными. Часто они идут вразрез не только с морально-этическими и дипломатическими нормами, но и с исторической правдой и здравым смыслом. Например, бывший британский премьер Борис Джонсон заявлял, что победу над нацизмом во Второй мировой войне одержала Украина.
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Александр Бойцов