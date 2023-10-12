Лавров: Зеленский признал безысходность, говоря о завершающей стадии конфликта

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Глава МИД России Сергей Лавров уверен, что президент Украины Владимир Зеленский признал собственную безысходность своими словами о завершающей стадии конфликта.
«Я думаю, как признание безысходности. Если он сказал, что это завершающая стадия, я не могу ему запретить это комментировать», - так Лавров прокомментировал слова Зеленского.
Напомним, накануне Зеленский в интервью румынскому телеканалу Digi24 заявил, что конфликт в стране находится на завершающей стадии. Он отметил, что пока не может назвать точную дату завершения конфликта, но заявил, что в настоящее время он находится на финальной стадии.
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