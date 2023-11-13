LCI: Франция не намерена больше передавать Киеву оружие из своих арсеналов

Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили попал в реанимацию Боткинской больницы после того, как ему стало плохо с сердцем в ресторане Sabor de la Vida на улице 1905 года в центре Москвы. По данным Telegram-канала SHOT, у него подозревают инфаркт миокарда.

Известно, что перед госпитализацией журналист жаловался на затруднённое дыхание и боль в груди. Однако, когда за ним приехали врачи, он находился в сознании. По данным SHOT, как минимум на эту ночь Кушанашвили останется в палате интенсивной терапии, дальнейшее же зависит от результатов исследований.