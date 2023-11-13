LCI: Франция не намерена больше передавать Киеву оружие из своих арсеналов

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Париж хочет отказаться передавать Киеву вооружение из своих арсеналов, и рассчитывает заставить Украину покупать его у французских предприятий за счет специально выделяемых на это средств. Об этом в эфире телеканала LCI заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.
«Сейчас мы ведем переговоры с украинскими коллегами, чтобы заставить Украину покупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда, и чтобы французским военным больше не пришлось передавать орудия из своих арсеналов», — сказал министр.При этом правительство соседней Германии намерено увеличить в 2024 году военную помощь Украине с четырех миллиардов евро до восьми миллиардов, сообщает газета Bild. Комитет Бундестага по бюджету будет рассматривать данные изменения уже на следующей неделе.
Киевские власти уже неоднократно выражали неудовольствие по поводу недостаточной, по их мнению, помощи со стороны западных союзников в снабжении вооружениями. Киевские чиновники также заявляли, что ищут способы наладить на Украине производство оружия, в частности, систем противовоздушной обороны, в которых остро нуждаются ВСУ.
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