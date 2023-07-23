ЛДПР готовит законопроект о введении госномеров для самокатов

Фото: istockphoto/Oleg Elkov
В ЛДПР разрабатывают законопроект об изменениях правил использования самокатов и моноколес. В частности, предлагается ввести обязательные государственные номера для этих средств передвижения.
В комментарии для РИА Новости депутат Государственной думы от ЛДПР Владимир Сипягин сообщил, что, по мнению фракции, необходимо полностью запретить на законодательном уровне передвижение по улицам и дорогам без номерных знаков всем индивидуальным транспортным средствам, способным развивать скорость свыше пяти километров в час.
Среди других положений законопроекта — запрет на движение самоката в дождь или на скользкой дороге со скоростью более пяти километров в час. Кроме того, предлагается ввести презумпцию виновности для водителя самоката или велосипеда при столкновении с пешеходом на тротуаре или «зебре».
Сипягин отметил, что на сегодняшний день попытки ввести правила для самокатчиков не дали ожидаемого результата, количество ДТП не сократилось, следовательно нужно подходить к решению вопроса иначе, законодательно. Нам либо удастся интегрировать этот новый и во многом удобный транспорт в городскую среду, либо придется полностью его запретить, как это сделано в Сингапуре, Барселоне, Шанхае и других городах и странах, заключил депутат.
Читайте также:
Подмосковный Минтранс предупредил о последствиях катания на самокате вдвоём
Россиянин попал в реанимацию с ожогами из-за электросамоката
Россиянам рассказали об основных правилах безопасности при катании на самокате
Среди других положений законопроекта — запрет на движение самоката в дождь или на скользкой дороге со скоростью более пяти километров в час. Кроме того, предлагается ввести презумпцию виновности для водителя самоката или велосипеда при столкновении с пешеходом на тротуаре или «зебре».
Читайте также:
Подмосковный Минтранс предупредил о последствиях катания на самокате вдвоём
Россиянин попал в реанимацию с ожогами из-за электросамоката
Россиянам рассказали об основных правилах безопасности при катании на самокате
Александр Бойцов