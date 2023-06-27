ЛДПР настаивает на создании в РФ контрактной армии численностью не менее 7 миллионов человек

Фото: официальный сайт Госдумы РФ
Об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий
ЛДПР призывает создать в России контрактную армию численностью не менее семи миллионов человек, включая как военных, так и гражданских служащих. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ее лидер Леонид Слуцкий.
Лидер либеральных демократов подчеркнул, что нельзя замалчивать проблемы Вооруженных сил России, и заявил о готовности партии решать их совместно с Министерством обороны. Он заметил, что «вооруженный мятеж был обречен на провал» и сказал, что ЛДПР вместе со всей страной чтит память погибших военнослужащих.
Напомним, что с января 2023 года вступил в силу указ президента Владимира Путина об увеличении штатной численности вооруженных сил до 2 млн 39 тыс. 758 единиц, из них 1 150 628 военнослужащих. Число последних было увеличено на 137 тыс. человек.
Ранее президент РФ заявил, что бойцов «Вагнера» пытались использовать втемную. Российский лидер подчеркнул, что предложил им подписать контракт с Минобороны, вернуться домой или отправиться в Белоруссию.
«Мы избежали большой крови. Но ЛДПР продолжает настаивать: для обеспечения безопасности нам необходима контрактная армия численностью не менее 7 млн. военнослужащих и гражданского персонала. Никакие ЧВК и их аналоги стране не нужны. Конечно, в действующей армии есть проблемы, но решать их не ЧВК», — написал Слуцкий.
Напомним, что с января 2023 года вступил в силу указ президента Владимира Путина об увеличении штатной численности вооруженных сил до 2 млн 39 тыс. 758 единиц, из них 1 150 628 военнослужащих. Число последних было увеличено на 137 тыс. человек.
Ранее президент РФ заявил, что бойцов «Вагнера» пытались использовать втемную. Российский лидер подчеркнул, что предложил им подписать контракт с Минобороны, вернуться домой или отправиться в Белоруссию.
Артем Путинцев