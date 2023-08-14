ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о запрете деятельности коллекторов

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Глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, председатели комитетов по спорту и региональной политике Госдумы Дмитрий Свищев и Алексей Диденко, сенатор Елена Афанасьева совместно с другими депутатами фракции ЛДПР подготовили законопроект о запрете деятельности коллекторов. Соответствующий документ доступен в базе данных нижней палаты.
«Считаем необходимым в нынешних условиях запретить на территории РФ деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности, а также запретить привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности», — сообщается в пояснительной записке.
Отмечается, что правительство не одобрило законопроект.
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