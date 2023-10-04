Le Devoir: Канада тайно обходит собственные антироссийские санкции

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Канадские власти втайне позволяют компаниям обходить антироссийские санкции. Правительство выдало местным фирмам более десятка специальных лицензий, которые разрешают не учитывать ограничения, наложенные Оттавой.
Об этом пишет издание Le Devior, основываясь на анализе данных о международной торговле. В материале указано, что благодаря послаблениям канадского правительства российские компании продолжают поставлять в Страну Кленового листа материалы для строительства, средства геологической разведки и предметы роскоши. Кроме того, среди товаров российского импорта Канады свежая рыба и морепродукты, водка, железо, чугун и сталь.
Канадские фирмы в свою очередь осуществляют в Россию поставки продукции, сырья и оборудования, которое вызывает настороженность у союзников Украины. По данным экспертов издания, это оборудование применяется для производства оружия, добычи нефти и полезных ископаемых.
Соответствующие лицензии и временные сертификаты на экспорт и импорт выдает министерство иностранных дел Канады. Во внешнеполитическом ведомстве подтвердили наличие таких специальных разрешений, но отказались уточнить, кому и на какой срок они были выданы.
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Александр Бойцов