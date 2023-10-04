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Le Devoir: Канада тайно обходит собственные антироссийские санкции

04 октября 2023, 18:54
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Канадские власти втайне позволяют компаниям обходить антироссийские санкции. Правительство выдало местным фирмам более десятка специальных лицензий, которые разрешают не учитывать ограничения, наложенные Оттавой.
Об этом пишет издание Le Devior, основываясь на анализе данных о международной торговле. В материале указано, что благодаря послаблениям канадского правительства российские компании продолжают поставлять в Страну Кленового листа материалы для строительства, средства геологической разведки и предметы роскоши. Кроме того, среди товаров российского импорта Канады свежая рыба и морепродукты, водка, железо, чугун и сталь.

Канадские фирмы в свою очередь осуществляют в Россию поставки продукции, сырья и оборудования, которое вызывает настороженность у союзников Украины. По данным экспертов издания, это оборудование применяется для производства оружия, добычи нефти и полезных ископаемых.


Соответствующие лицензии и временные сертификаты на экспорт и импорт выдает министерство иностранных дел Канады. Во внешнеполитическом ведомстве подтвердили наличие таких специальных разрешений, но отказались уточнить, кому и на какой срок они были выданы.

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Пашинян назвал три принципа, без которых не удастся заключить мир с Баку
Пашинян: Баку пока не подтвердил приверженность трем принципам мирного процесса
04 октября 2023, 19:01

Фото: kremlin.ru

Азербайджан так и не подтвердил приверженность трем принципам, которые бы позволили заключить мир между Ереваном и Баку, заявил премьер-министр Армении Никола Пашинян, выступая на правительственном часе в парламенте.
По словам Пашиняна, первый принцип, с которым должен согласиться Азербайджан - это признание обеими странами территориальной целостности в пределах 29,8 тысячи квадратных километров территории Армении и 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана.

Вторым, не менее важным, принципом является признание Алма-Атинской декларации 1991 года о создании СНГ, а третьим - налаживание межрегиональных коммуникаций, которые будут базироваться на уважении суверенитета и территориальной целостности стран.

Однако, по словам Пашиняна, власти Азербайджана так и не подтвердили свою приверженность этим принципам и, призывая к мирному процессу, скорее всего имеют ввиду заключение формального мира с последующим посягательством на территориальную целостность Армении. 

Ранее Пашинян, заявивший о намерении уйти в отставку, утверждает, что это не улучшит ситуацию в стране. Он убеждён, что его уход с поста премьер-министра ухудшит и так нестабильное положение Армении.Тем самым, Пашинян дал понять оппозиционерам, призывавшим сменить власть в стране, что это не поспособствует урегулированию конфликта.

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#власть
#азербайджан
#армения
#мир
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Илона Маска пригласили на Украину
Депутат Верховной рады Мережко пригласил Маска на Украину
04 октября 2023, 18:50

Фото: iStock/alzay

Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады Александр Мережко пригласил американского предпринимателя Илона Маска на Украину. Об этом пишет издание Kyiv Post.
Ранее Маск разместил в соцсети X картинку со «страдающим человеком», где было подставлено лицо Зеленского. Подпись под постом гласила: «Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не попросил миллиарда долларов помощи».

Такая шутка не понравилась советнику главы офиса Зеленского Михаилу Подоляку, который обвинил Маска в «распространении российской пропаганды» и в «иронизировании над Украиной». 

В свою очередь Мережко сообщил, что готов принять на Украине Маска, которого точно захотят увидеть другие украинские политики. По словам депутата, посещение страны открыло бы глаза Маску на то, что сейчас происходит на Украине, после чего он бы уже не стал постить шутки об этой теме. 

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#илон маск
#украина
#соцсети
#страны
#владимир зеленский
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Жена Зеленского потратила 1,1 миллион долларов на украшения во время поездки в США
Елена Зеленская потратила более миллиона долларов на украшения в США
04 октября 2023, 18:49

Фото: РИА Новости/Стрингер

Супруга украинского президента Елена Зеленская потратила более миллиона долларов на украшения во время поездки в США с мужем, сообщает The Nation.
Напомним, 21 сентября Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с представителями американского правительства, а также с главой Белого дома Джозефом Байденом. Вместе с ним в США ездила и супруга Елена.

Пока президент Украины выступал на Генассамблеи ООН, его жена посетила самую дорогую улицу Нью-Йорка - Пятую авеню. Там расположены самые шикарные мировые бутики, в том числе и магазин любимого ювелирного бренда Зеленской Cartier.

По словам источников The Nation, у первой леди Украины возник конфликт с сотрудницей магазина, которая, в результате была уволена. Однако, американка успела сделать копию чека Зеленской, сумма которого составляет более 1,1 миллиона долларов.

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#сша
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#конфликт
#президент
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#владимир зеленский
#украшения
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Адвокат Краснов заявил о намеренном выдавливании России с Кавказа
04 октября 2023, 18:30

Фото: istockphoto.com/alexis84

Член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», заслуженный адвокат России, член Общественной Палаты Москвы Дмитрий Краснов заявил о том, что Армения совместно с Западом пытается выдавить Россию с Кавказа.
Он пояснил, что Армения сегодня стремится переориентировать свою политику в сторону западных стран.

«Они пытаются всячески Россию выдавить с Кавказа. Армения выводит наших миротворцев. РФ за этим наблюдает. Думаю, что будут приняты какие-то меры для того, чтобы Россия оставалась важным игроком в этом регионе. Сама жизнь вернёт Армению в объятья России, когда надо будет покупать газ по $105 за кубометр. Нужно будет самим себя защищать, если азербайджанцы захотят продолжить эту агрессию в отношении Армении», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Краснов.

При этом, специалист добавил, что, если Армения попросит помощь у России, наша страна её окажет.

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За 2023 год в Серпухове пройдет обновление 75 дорожных полотен
04 октября 2023, 17:57

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» будет отремонтировано 75 дорог. Об этом сообщила администрация городского округа Серпухов.
«Общая протяженность ремонта составляет более 58 км, площадь – 378 тыс. кв. метров», - сообщил Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.
 
Ремонтные работы  продолжаются на трех дорогах первой волны до 15 сентября. 
 
Кроме этого, на 38 объектах ремонт уже завершен.20 из них получили положительные заключения по качеству работ.
 
Стоит отметить, что на сегодняшний день работы также ведутся на  внутриквартальном проезде с пешеходным тротуаром для подъезда к новой поликлинике в Ивановских двориках. 
 
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#серпухов
#выборы
#ремонт
#дорога
#московская губернская универсальная библиотека
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Политолог Марков: «Поддержка киевского режима стала проклятием для ЕС и США»
04 октября 2023, 17:49

Фото: istockphoto.com/sandsun

Политолог Сергей Марков назвал поддержку нынешнего киевского режима западными странами самоубийственными для них самих.
«Президент Украины Владимир Зеленский — формальный лидер абсолютно преступного режима, который поддерживается ЕС и США. И поддержка этого режима стала проклятием для ЕС и США, стала носить самоубийственный характер», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Марков.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель, говоря о предполагаемой дате расширения ЕС, назвал 2030 год наугад, поэтому его фраза не имеет смысла. Отмечается, что в настоящее время первостепенной темой для ЕС является урегулирование бюджета, которое нужно осуществить до 2027 года.

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#сша
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#владимир зеленский
#украина
#политика
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Депутат Журавлёв предрёк Украине вступление не в ЕС, а в пропасть
04 октября 2023, 17:42

Фото: istockphoto.com/makaule

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев усомнился в том, что Украина вступит в Евросоюз.
Он пояснил, что с 2014 года при огромном стремлении вступить в ЕС терпит только неудачи.

«Безвизовый режим с ЕС считался одним из главных достижений Майдана 2014-го. И где он сейчас? Можно ли въехать в ЕС свободно мужчинам до 60? Это смешно. Вступление в ЕС будет выглядеть так же смешно, как и безвиз. Украина всегда пыталась куда-то вступить, но получается пока в пропасть», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Журавлев.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель, говоря о предполагаемой дате расширения ЕС, назвал 2030 год наугад, поэтому его фраза не имеет смысла. Отмечается, что в настоящее время первостепенной темой для ЕС является урегулирование бюджета, которое нужно осуществить до 2027 года.

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#украина
#режим
#ес
#политика
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Пашинян заявил, что его отставка ухудшит положение Армении
04 октября 2023, 17:41

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявивший о намерении уйти в отставку, утверждает, что это не улучшит ситуацию в стране.
Он убеждён, что его уход с поста премьер-министра ухудшит и так нестабильное положение Армении.

Тем самым, Пашинян дал понять оппозиционерам, призывавшим сменить власть в стране, что это не поспособствует урегулированию конфликта.

В обращении к политикам он отметил, что подаст в отставку как только этого потребуют в правительстве, однако убеждён, что того результата, которого все ожидают, не будет. 

Ранее политолог Юрий Кот заявлял, что большинство жителей Армении не поддерживают политику страны, действующую в интересах США. 

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#армения
#власть
#страны
#уход
#конфликт
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Украинские нацисты спонсировали вуз Канады, в котором находился фонд эсэсовца Хунки
Globe and Mail: эсэсовцы направляли средства вузу Канады, где был фонд Хунки
04 октября 2023, 17:26

Фото: iStock/Gabriel Shakour

Участники дивизии СС «Галичина» отправляли средства Альбертскому университету Канады, где до недавнего времени существовал образовательный фонд имени украинского нациста Ярослава Хунки. Об этом сообщает газета Globe and Mail.
Ранее посол России в Оттаве Олег Степанов сообщил о закрытии фонда Хунки после обращения российского посольства. 

Уточняется, что 12 нацистов из дивизии СС спонсировали канадский институт украинских исследований. 

Шведский историй Пер Андрес Рудлинг в беседе с изданием призвал представителей университета Альберты вернуть средства, которые были направлены в его фонд от участников дивизии СС «Галичина». В противном случае он предложил потратить эти средства на исследования и выяснение исторических аспектов дивизии.

Напомним, что ранее разгорелся мировой скандал из-за чествования украинского нациста в здании парламента Канады. Ряд государств, в том числе и Россия, отправили ноту протеста в адрес канадских парламентариев.

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#университет
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