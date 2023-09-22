Le Figaro: Отказом от поставок оружия Польша нанесла Киеву серьезный удар

Фото: istockphoto/ValleraTo
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не будет поставлять Украине вооружения, закупленные для обороны страны. Иностранные СМИ назвали этот отказ настоящим ударом по Киеву.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика перестала поставлять оружие Киеву, так как сама нуждается в вооружении. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер уточнил, что военные поставки Киеву продолжаются, но только в рамках ранее достигнутых договоренностей.
Читайте также:
Журналист Репке: РФ остаётся дождаться, когда Запад всё разрушит
Польша не намерена передавать Украине своё новое вооружение
Зеленский теряет союзников одного за другим
Александр Бойцов