Le Figaro: После атаки ХАМАС Израиль перестал быть «неприступной крепостью»

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Нападение боевиков ХАМАС может негативно сказаться на репутации Израиля на Ближнем Востоке и свести на нет представление об этой стране как о «неприступной крепости». Об этом 9 октября пишет французская газета Le Figaro.
Как отмечает издание, с началом эскалации конфликта все народы Ближнего Востока были попросту ошеломлены тем, как легко палестинцы смогли проникнуть в Израиль, а также начать захватывать там позиции и входить в населенные пункты.
Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.
Днём 8 октября власти Израиля приняли к действию пункт 40 Алеф Основного закона, означающий официальное объявление войны. Теперь армия получает полную свободу действий.
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«Образ Израиля как непобедимой крепости теперь может уйти в прошлое. <...> В краткосрочной перспективе <...> совсем иной образ, беспрецедентный со времен другого "октябрьского сюрприза" — войны Судного дня 1973 года — останется в сознании людей на Ближнем Востоке», — говорится в материале Le Figaro.
Днём 8 октября власти Израиля приняли к действию пункт 40 Алеф Основного закона, означающий официальное объявление войны. Теперь армия получает полную свободу действий.
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Артем Путинцев