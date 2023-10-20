Le Monde: Европарламент призвал к гуманитарной паузе на Ближнем Востоке

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Депутаты Европарламента призвали взять гуманитарную паузу в боевых действиях на Ближнем Востоке, пишет французская газета Le Monde в пятницу, 20 октября.
На очередном заседании евродепутаты осудили теракты ХАМАС и подчеркнули, что признают право Израиля на самооборону согласно нормам международного права. Вместе с тем они призвали ввести гуманитарную паузу в регионе, указав, что нападения на гражданское население и инфраструктуру являются серьезным нарушением международного права.
Члены Европарламента также потребовали расследования роли Ирана, Катара и России в разжигании конфликта на Ближнем Востоке.
О гуманитарной паузе на две недели в зоне конфликта ранее просил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. При этом, ранее постоянный наблюдатель Палестины при организации Рияд Мансур во время заседания СБ ООН заявил, что если бы Совет безопасности ООН принял резолюция России с призывом к немедленному прекращению огня, то огромное количество человеческих жизней были бы спасены.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Члены Европарламента также потребовали расследования роли Ирана, Катара и России в разжигании конфликта на Ближнем Востоке.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Артем Путинцев