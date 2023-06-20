Le Monde: Франция намерена поддержать вступление Украины в НАТО

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Le Monde сообщила о планах Франции поддержать вступление Украины в НАТО
Париж изменил позицию по вопросу вступления Украины в НАТО и теперь рассматривает такую возможность. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на собственный источник во французском правительстве.
По информации источника издания, вступление Киева в альянс может поспособствовать тому, что украинский лидер Владимир Зеленский согласится на участие в переговорах для разрешения вооруженного конфликта. Руководство Франции выразило мнение о том, что перспектива членства в объединении может повлиять на главу государства.
Ранее «Радио 1» сообщало, что системы ПВО доставлены на Украину и уже используются ВСУ.
По информации источника издания, вступление Киева в альянс может поспособствовать тому, что украинский лидер Владимир Зеленский согласится на участие в переговорах для разрешения вооруженного конфликта. Руководство Франции выразило мнение о том, что перспектива членства в объединении может повлиять на главу государства.
Анастасия Крестьянова